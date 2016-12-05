Мосгорсуд признал законным отказ рассматривать иск Ольги Сечиной к «Новой газете» о защите чести и достоинства из-за публикации о яхте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Ольги Сечиной, которые просили обязать Басманный суд рассмотреть ее иск», — сказал представитель суда.
По утверждениям СМИ, Ольга Сечина является супругой главы «Роснефти» Игоря Сечина, однако в исковом заявлении ее родственные связи не уточняются. В своем исковом заявлении Сечина просит обязать «Новую газету» аннулировать публикацию, а также уничтожить весь тираж издания от 1 августа этого года. Ранее из-за допущенных при составлении иска недостатков Басманный суд оставил его без движения.
Ранее Басманный суд уже удовлетворил иск главы «Роснефти» к «Новой газете» и обязал опубликовать опровержение статьи. В опубликованной газетой заметке, по мнению «Роснефти», содержится недостоверная информация. В компании заявляли, что «кампания, развязанная в СМИ против «Роснефти» и ее руководства, носит очевидно заказной характер».
Позднее представитель «Роснефти» пояснил РИА Новости, что речь идет о публикации в «Новой газете», касающейся частной жизни главы компании, и материалах других СМИ на эту тему. По его словам, распространенная информация о семье Сечина недостоверна и нарушает принцип неприкосновенности частной жизни.