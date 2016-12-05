The New Times обжалует предупреждение Роскомнадзора, которое ведомство вынесло за мат в одной из публикаций на сайте издания. Об этом Дождю рассказала главный редактор The New Times Евгения Альбац.
«Позиция Альбац следующая: Роскомнадзор участвует в подписной кампании The New Times. Искренне их благодарим», — сказала Альбац.
Она добавила, что материал, за который Роскомнадзор вынес предупреждение сайту, не был опубликован в журнале.
Роскомнадзор вынес предупреждение редакции и учредителю сайта The New Times за мат в материале «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе», который был опубликован 21 ноября. В репортаже рассказывается об акции священников в Санкт-Петербурге, которые выступили против статьи Уголовного кодекса за оскорбление чувств верующих.
«— Вы что, хотите, чтобы *** (бранное название сотрудниц сферы сексуальных услуг — Дождь) в церкви скакали? — допрашивал отца Григория пожилой мужчина, воинственно наступавший на подол его рясы», — написано в тексте. В публикации на сайте The New Times скрыта только одна буква слова.
Роскомнадзор сообщил о нарушении редакцией закона «О СМИ», согласно которому издания не должны распространять материалы с нецензурной бранью.
По закону, СМИ, которое получило два предупреждения в течение года, могут лишить лицензии. The New Times уже получал предупреждение от Роскомнадзора в январе, однако тогда оно относилось к журналу. У сайта издания есть отдельное свидетельство о регистрации сетевого медиа.