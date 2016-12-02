Арбитражный суд Московского округа решил передать кассационную жалобу Google на судебные акты двух нижестоящих инстанций, подтвердивших законность выводов Федеральной антимонопольной службы РФ о том, что компания ограничивала конкуренцию на российском рынке мобильных приложений для Android, по подсудности в Суд по интеллектуальным правам, следует из информации на сайте суда.
ФАС направила в суд иск к Google о понуждении к исполнению предписания
Окружной суд в четверг рассматривал кассационную жалобу Google на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенные в пользу ФАС.