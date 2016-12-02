Яценюк оспорит заявления СМИ о якобы имеющихся у него 24 виллах в Майами
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк подал иск в суд в связи с распространенной в СМИ информацией о покупке им более двух десятков домов в Майами.
«За ложь, чушь и участие в информационных спецоперациях надо отвечать. Подаю иск в суд на провокатора, который опубликовал «утку» о якобы приобретении мной в Майами 24 вилл за миллионы долларов. Полный абсурд», — написал он на своей странице в Facebook.
По словам Яценюка, автору публикации о якобы приобретенной в США недвижимости «придется отвечать по закону». Экс-премьер призвал украинских граждан «не дать себя использовать в информационных войнах».
Яценюк занимал пост премьер-министра Украины с конца февраля 2014 года по 14 апреля 2016 года. Он возглавляет партию «Народный фронт», которая представлена фракцией в Верховной раде.