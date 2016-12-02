Санкт-Петербургский городской суд 1 декабря вернул иск о прекращении деятельности социальной сети Facebook на территории России. Эмоции заявителя не поддаются юридической трактовке.
Как сообщили «Фонтанке» в Санкт-Петербургском городском суде, сегодня, 1 декабря, было рассмотрено исковое заявление гражданина Булатова. Он желает оспорить законность деятельности соцсети.
«Однако иск не содержит ссылок на процессуальные нормы, которые предоставили заявителю право на обращение в суд для защиты собственных интересов, и тем более право действовать в интересах неустановленного круга лиц, – уточнили в горсуде. – Заявителю необходимо определиться с предметом требований».
По результатам рассмотрения иска вынесено определение о возврате заявления Булатову. За ним остается право подать частную жалобу в апелляционную инстанцию.
Поборник нравственности Тимур Булатов подал иск накануне, 30 ноября. В заявлении он признал, что является пользователем Facebook, обвинил соцсеть в нарушении закона о персональных данных, распространении идеологий ЛГБТ, инцеста, культа греха, атеизма и других. Он просил суд признать деятельность Facebook не соответствующей защите персональных данных его самого и неустановленного круга лиц.