Арбитражный суд Московского округа решил передать кассационную жалобу Google на судебные акты двух нижестоящих инстанций, подтвердивших законность выводов Федеральной антимонопольной службы РФ о том, что компания ограничивала конкуренцию на российском рынке мобильных приложений для Android, по подсудности в Суд по интеллектуальным правам, следует из информации на сайте суда.
Окружной суд в четверг рассматривал кассационную жалобу Google на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенные в пользу ФАС.
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