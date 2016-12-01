Советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель правления Института развития интернета Герман Клименко считает, что судебный иск жителя Санкт-Петербурга с требованием заблокировать работу в России социальной сети Facebook, носит исключительно характер самопиара. Такое мнение Клименко высказал в беседе с ТАСС.
«Это условная история. Если бы у него были претензии, он бы писал в Роскомнадзор, а раз он подал в суд — у него другие цели. Это, скорее всего, частный пиар этого человека», — сказал Клименко.
Исходя из текста искового заявления (имеется в распоряжении ТАСС) Тимура Булатова, истец как зарегистрированный пользователь соцсети требует прекращения ее работы в РФ из-за нарушений российского законодательства. В частности, истец полагает, что Facebook нарушает закон о защите персональных данных, а также распространяет в обществе «антироссийские и революционные сценарии», «аморальные и антисемейные идеологии», идеи ненависти и сепаратизма.
«Я не верю, что авторитетное лицо может иметь серьезные претензии к Facebook, потому что у Facebook прекрасная служба модерации», — сказал Клименко.