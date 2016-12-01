Общественный активист Тимур Булатов подал в Санкт-Петербургский городской суд иск с требованием запретить социальную сеть Facebook в России. В суде подтвердили информацию об иске, отметив, что решение о том, рассматривать его или нет, будет принято в течение пяти дней.
Булатов требует принудить соцсеть к «соблюдению законов» РФ либо закрыть ее. Он недоволен распространением в Facebook “аморальных и антисемейных идеологий”, а также утверждает, что соцсеть нарушает закон о персональных данных.
Отметим, что на называющий себя общественным активистом Булатов активно выступает против участников ЛГБТ-сообщества.