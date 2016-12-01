1 декабря 2015 года журнал «Афиша» объявил о переходе на ежеквартальный график выхода и пообещал выпустить в 2016 году четыре номера. С тех пор не вышел ни один номер журнала.
Последний номер бумажной «Афиши» вышел 1 декабря 2015 года с двумя обложками — актером Александром Палем и музыкантом Оксимироном. В компании тогда объявили о смене фокуса «Афиши», чтобы вернуть проекту «былую дерзость и актуальность».
С 2016 года журнал «Афиша», выходивший с 1999 года в ежедвухнедельном режиме, а в 2015 году перешедший на ежемесячный цикл, с 2016 года становится ежеквартальным. Это решение приняли главный редактор журнала Даниил Трабун, управляющий директор компании Варвара Мельникова и креативный директор Филипп Бахтин.
Как объяснила Мельникова, ее задача — переключить в компании фокус с бумажных изданий на онлайн: «Одна из главных заслуг предыдущей команды «Афиши» — они сделали из этого бренда национальное достояние. Развивать и менять этот бренд нелегко, поскольку у всех есть мнение, каким он должен быть. Главное, что собираюсь сделать я, — превратить бумажный издательский дом в диджитальную компанию»
«Это означает, что мы в первую очередь будем развивать онлайн-проекты и приложения. Мы постараемся выдавать каждые две недели улучшения наших онлайн- и медиасервисов — с той же частотой, с которой предыдущие годы наши читатели получали новый номер журнала. Нам с редакцией не хочется делать журнал-атавизм. Мы хотим делать издание не по типографскому расписанию, а по требованию времени. Самой созвучной бумаге идеей оказалась идея журнала-спецпроекта», — сказала она.
— из пресс-релиза Rambler&Co, владельца «Афиши»
3 декабря 2015 года «Афиша» объявила о роспуске редакции бумажного журнала в связи с изменением графика выхода. Трабун тогда объявил, что команда журнала будет формироваться для каждого выпуска отдельно, а сам он будет решать с руководителями издания, «получается ли команда, которая нужна мне, как главному редактору, чтобы делать великие вещи».
Даниил Трабун покинул «Афишу» в феврале 2016 года, заняв должность диджитал-директора в Esquire. С октября 2016 года он работает в сервисе «Яндекс.Дзен».
Представители «Афиши» отказались комментировать vc.ru перспективы выхода новых номеров журнала. На вопрос о том, закрыт ли проект, они тоже не ответили.
Андрей Фролов