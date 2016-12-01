Портал 47news вслед за «Деловым Петербургом» предложил свои «услуги» по освещению судебных процессов.
За написание репортажей с заседаний областные журналисты готовы взять в два раза меньше, чем просят их коллеги, — всего 50 тысяч рублей, говорится в размещенном на сайте объявлении.
«Редакция 47news поддерживает это мнение, но считает цену завышенной для нынешних реалий, тем более что журналистов сегодня как никогда много. Поэтому мы готовы отдавать корреспондентов по 50 тысяч рублей за штуку», — сообщает портал.
При этом журналисты предлагают набор дополнительных опций. Так, можно выбрать репортера по полу и манере одеваться. Предоставляется широкий выбор типажей сотрудника СМИ: опрятный, разнузданный, утонченный, хамовитый, весельчак-зубоскал, зануда, дебошир или бездарь. За последнего придется заплатить двойную стоимость, чтобы он ничего не писал.
Также «действует» гибкая система бонусов. На работу сразу двух журналистов на одном судебном заседании предоставляется скидка 25%. Также журналисты предлагают возможность приобрести пакетное предложение на год.
Таким образом портал 47news отреагировал на сообщения о том, что «Деловой Петербург» организовал схему, по которой журналисты готовы осветить предлагаемые предпринимателями судебные заседания за 100 тысяч рублей.