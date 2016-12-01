Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала газету «самиздатом» и предложила скинуться изданию на редактора. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Так она прокомментировала новость, которую опубликовало издание, о том, что в Генконсульстве в Нью-Йорке скончался дежурный комендант. Представитель ведомства уточнила, что cитуацию подробно комментировал пресс-секретарь Посольства России в США Николай Лахонин.
«У меня и раньше были подозрения, что «Собеседник» делают отлученные от спорта люди, пойманные на жестком допинге. — заявила Захарова. — Больше молчать не буду, потому что это уже не смешно».
Захарова отметила, что были подняты сообщения «Интерфакса», на которые ссылались в «Собеседнике», и в пероисточнике было написано всё корректно: умер комендант, и рассказал об этом пресс-секретарь Лахонин, а не наоборот.
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