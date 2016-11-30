Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) обратились к редакторам печатных изданий с предложением выпускать газеты на туалетной бумаге. Поводом для этого послужил тот факт, что сегодня в стране выпускается много газет и журналов, которые не пользуются спросом.
Практически их никто не читает – из типографии многомиллионные тиражи изданий прямиком идут на свалку. Не спасает даже принудительная подписка. По сути редактора многих газет занимаются изданием макулатуры.
В тоже время отечественные маркетологи отмечают, что из всех видов бумажной продукции сегодня наибольшим спросом пользуется туалетная бумага. Принимая во внимание вышеуказанные факты, руководство СМК и МКПЧ ЦА предлагают совместить приятное с полезным, т.е. издавать газеты в виде рулонов туалетной бумаги.
По информации пресс-службы союза, мусульманские ученые уже разработали специальную типографскую краску, отличающуюся высокими гигиеническими свойствами. Она прекрасно воспроизводит газетные тексты, и в тоже время не наносит вреда здоровью.
Казахстан, Астана, Владимир Банников