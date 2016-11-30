Муниципальный центр торгов разметил на портале госзакупок электронный аукцион на оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов о деятельности администрации Рязани и событиях в Рязани в печатном СМИ.
Начальная (максимальная) цена закупки составляет 2 млн 975 тыс. рублей.
В требованиях к печатному изданию значится: формат А2, выход не реже четырех раз в неделю, тираж не менее 5 тысяч экз., общественно-политическое издание, распространение – город Рязань и Рязанская область, способ распространения – подписка и розница.
Всем этим требованиям в регионе соответствует только газета «Рязанские ведомости».