Петербургская газета о бизнесе «Деловой Петербург» предложила предпринимателям-участникам судов за деньги вызвать журналиста на заседание, чтобы тот опубликовал в издании материал об этом споре. Услуга оформляется через коммерческий отдел газеты и стоит 100 тысяч рублей плюс НДС за один вызов, рассказал vc.ru координатор проекта и редактор рубрики «Арбитраж» Павел Горошков.По словам Горошкова, проект «Судебный репортаж» запущен в сентябре 2016 года. За счёт этой услуги участник спора получает возможность осветить в прессе свою ситуацию, а газета — получает дополнительный доход, работая в том числе с тяжбами, которые обычно могут быть неинтересны журналистам.
Приходит в суд журналист, представляется официально секретарю, садится в зал и сидит, записывает в блокнотик и на диктофон. Потом после заседания общается со всеми сторонами процесса, а затем материал публикуется на сайте dp.ru
Мы считаем, что невозможно все суды охватить своими журналистами, мы не можем писать о неинтересных судах сами. В данном случае мы можем просто участвовать в процессах, помогать людям достигать объективности судов.
Павел Горошков, координатор «Судебного репортажа»
Сколько именно корреспондентов редакции задействовано в проекте, Горошков не раскрыл, сказав, что «сколько нужно, столько и будет». Он добавил, что работающий на заседании журналист обычно не знает, какая сторона его вызвала, поэтому для подготовки репортажа корреспондент в любом случае опрашивает обе стороны.
Естественно, все критерии хорошей, качественной журналистики нам не чужды, и то, что мы получаем деньги за это, не влияет на объективность. [Плата за услугу] — это компенсация редакции за то, что она посылает на, возможно, неинтересный суд своего журналиста. Журналист делает обычную свою работу, общается с обеими сторонами, обеим даёт слово. Я стремлюсь к тому, чтобы репортёр, который идёт в суд, с обеими сторонами общался одинаково, как правило, он вообще не знает, кто именно нас позвал в суд.
Главную роль играет исключительно репортаж, личные наблюдения репортера. Именно поэтому сторона, которая не права в процессе, она никогда к нам не придёт: она так сработает только в ущерб себе. К нам обращаются те, кто сам по себе прав, но чувствует, что судья их по каким-то причинам не слышит.
Павел Горошков, координатор «Судебного репортажа»
Судьи, которые видят на заседании журналиста, также заинтересованы в том, чтобы вынести объективное решение и не потерять свой авторитет в глазах общественности, добавил Горошков. «По опыту могу сказать, что судьи трепетно относятся к присутствию журналистов в зале. Как только представитель СМИ появляется в заседании, как шутят у нас, объективность судьи возрастает на 28%», — добавил он.
Все созданные в рамках проекта материалы публикуются на сайте dp.ru под тегом «Судебный репортаж». На момент написания заметки было опубликовано только четыре материала. Рекламные объявления сервиса публикуются в газете «Деловой Петербург».
В декабре 2015 года девелоперский холдинг Fort Group выкупил 80% «Делового Петербурга» у шведской компании «Бонниер Бизнес Пресс». По данным «Ведомостей», сумма сделки составила 160-200 млн рублей. По данным счётчика «Рамблера», в октябре 2016 года посещаемость сайта dp.ru составила 872 тысячи человек (679 тысяч годом ранее) при 2,9 млн просмотров страниц (4,3 млн годом ранее).
Андрей Фролов