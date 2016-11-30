Кировский районный суд Махачкалы 28 ноября определил оставить без рассмотрения иск о возмещении морального вреда, поданный министром печати и информации Дагестана Бурлият Токболатовой к «Черновику». При этом суд решил взыскать с министра 25 тысяч рублей в пользу редакции за судебные издержки.
Бурлият Токболатова требовала взыскать с редакции «Черновика» один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Министр посчитала клеветническими сведения, опубликованные в номере за 29 июля 2016 года статье «По дружбе…», посвященной пресс-конференции дагестанского отделения партии «Родина» 22 июля.
Как писал «Кавказский узел», 22 июля партия «Родина» провела пресс-конференцию в Махачкале, на которой сообщила о многочисленных случаях давления со стороны высокопоставленных чиновников. Представитель партии заявила, что кандидаты от партии подают заявления об отказе участвовать в выборах. По данным на 27 июля, количество кандидатов, снявшихся с выборов, составляло 17 человек. 3 августа пресс-секретарь реготделения партии Жемилат Ибрагимова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что партия «Родина» не будет участвовать в выборах в Дагестане в Народное собрание и Госдуму 18 сентября, уточнив, что число кандидатов от партии, снявшихся с выборов, достигло 111 человек.
В статье «Черновик» привел цитату главного спикера пресс-конференции – руководителя избирательного штаба «Родины» Рамазана Мамедова: «В Дербенте министр печати и информации Дагестана Бурлият Токболатова вызвала к себе местного журналиста и потребовала, чтобы он снялся с выборов. Тот проявил принципиальность и отказался, написав заявление об уходе из газеты…».
В исковом заявлении министр Токболатова заявила, что «такого не было и быть не могло». По ее словам, руководством республики была поставлена задача – сделать прошедшие выборы «максимально прозрачными и честными».
«Мы делаем всё возможное, чтобы помочь обществу и государству реализовать эту важнейшую демократическую задачу», – подчеркнула министр в иске, который цитирует «Черновик».
Вынести решение по иску суд планировал 16 ноября, однако представитель министра просил суд отложить заседание, заявив, что Токболатова планировала лично прийти на заседание, но не смогла из-за участия в заседании правительства.
28 ноября на очередное заседание не явились ни Токболатова, ни ее представители. Суд не был оповещён о причинах их отсутствия и в связи с этим было оглашено определение об оставлении иска без рассмотрения, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте «Черновика». Также суд постановил взыскать с Токболатовой судебные расходы в размере 25 тысяч рублей, которые понесла редакция, отмечено в сообщении.
Комментариями Бурлият Токболатова или ее представителей относительно решения суда «Кавказский узел» не располагает.
Новости о событиях в регионах юга России, связанных с прошедшими 18 сентября выборами, «Кавказский узел» публикует на странице «Выборы в России — 2016». В разделе «Справочник» на «Кавказском узле» подготовлена справочная информация о выборах «Выборы в России — 2016».