Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует обратиться в суд на Google с иском о понуждении к исполнению предписания, одновременно с этим будет решать вопрос о возбуждении административного дела и новом штрафе, заявили РИА Новости в пресс-службе ФАС.
Антимонопольная служба до 28 ноября ожидала от Google информации об устранении нарушений на рынке мобильных приложений, в ином случае обещая принять дальнейшие меры принуждения. Глава службы Игорь Артемьев ранее сообщал, что ФАС выпишет Google еще один штраф примерно на 1 миллион рублей, если компания не исполнит предписание, после чего обратится в суд о понуждении к исполнению.
В ФАС сообщили, что на настоящий момент в службу не поступила информация об исполнении предписания.
«Будем обращаться в суд (с иском о понуждению к исполнению предписания – ред.), одновременно будет решаться вопрос о возбуждении административного дела», — сообщил представитель службы.
ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Ведомство предписало компании до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. За нарушение на рынке ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. Кроме того, в начале ноября этого года ФАС сообщила, что оштрафовала Google на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение в срок предписаний антимонопольного ведомства.