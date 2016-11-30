Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск авиакомпании-лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») к ЗАО «Издательский дом «Новая газета» о защите деловой репутации и взыскании 2 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Иск поступил в арбитраж 24 ноября, к производству он пока не принят. Вторым ответчиком в иске указана журналист Анастасия Егорова.
Столичный арбитраж 11 октября возвратил «Победе» ее первый иск к этим же ответчикам, поскольку установил, что истцом не соблюден претензионный досудебный порядок урегулирования спора, который для такой категории дел является обязательным. Как указал суд, возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возврата.
Как пояснили ранее РИА Новости в пресс-службе авиакомпании, причиной обращения в суд стала публикация статьи Егоровой «Квест «Победа» с подзаголовками: «Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению» и «Задача: добраться из пункта А в пункт Б и обратно авиарейсами компании «Победа», не расставшись по дороге с багажом, чувством юмора и рассудком».
По мнению «Победы», публикация содержит необоснованные обвинения в адрес авиакомпании и порочит ее деловую репутацию. В сообщении «Победы» отмечалось, что журналистка обвинила перевозчика в постоянной задержке вылетов, однако лоукостер входит в число лидеров по пунктуальности среди российских компаний. Кроме того, указала авиакомпания, автор обвинил ее в намеренном рассаживании детей и родителей, что не соответствуют действительности.
В своем иске авиакомпания «Победа» требовала обязать Егорову опровергнуть ложные сведения в «Новой газете» идентичным шрифтом, а также взыскать 2 миллиона рублей в качестве возмещения вреда, нанесенного деловой репутации компании. Комментариями ответчиков РИА Новости пока не располагает.
«Победа» была образована 16 сентября 2014 года вместо попавшего под санкции ЕС «Добролета». По итогам 2015 года авиакомпания «Победа» обслужила 3,09 миллиона пассажиров. По данным Росавиации, по этому показателю перевозчик занял седьмое место в гражданской авиации РФ.