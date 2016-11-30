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Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу «Новой газеты» на решение суда, который обязал ее опровергнуть статью о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы владеет яхтой «Святая принцесса Ольга», сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» опубликовать опровержение статьи на сайте и в печатной версии.
Юристы Сечина просили признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и доброе имя истца сведения о том, что он якобы связан с одной из самых роскошных яхт в мире, что якобы скрывает информацию о зарубежном имуществе и что его расходы якобы превышают официальные доходы его и членов его семьи.
Представители газеты настаивали, что эта публикация — журналистское расследование по общественно значимой теме, а положение истца в обществе требует от него большей терпимости к критике в СМИ. Вывод о том, что супруга истца много времени проводит на яхте, похожей на яхту «Святая принцесса Ольга», автор сделал по фотографиям из соцсетей, геотегам и программе, отлеживающей маршруты яхт. При этом супруга якобы выкладывала фото с яхты в Instagram.
«В статье нет утверждения, что яхта принадлежит Сечину. То, что на яхте отдыхала супруга истца, не свидетельствует о том, что она является его имуществом. Автор в статье высказывает сомнения, что яхта является имуществом истца», — пояснил юрист газеты Ярослав Кожеуров.
Представитель Сечина Елена Забралова заявила, что в статье, несмотря на обтекаемые формулировки, использован прием «скрытого утверждения». По её словам, «автор использует специальные приемы для подачи информации, слова «возможно» и «предположительно», но на самом деле это форма утверждения». Юристы Сечина также настаивали, что опубликованные в газете «сведения были восприняты журналистами, блогерами и многочисленными обывателями как утверждения, а не предположения». Статью, по подсчетам юристов, процитировали более 350 раз.
Юрист Сечина добавил, что сразу после выхода статьи «стали появляться одиозные публикации в других СМИ и блогах, где информация преподносится уже как факт». Он подчеркнул, что «мы хотим показать, как негативно эта информация была воспринята и интерпретирована».
Эту статью «Новой газеты» оспаривала также Ольга Сечина, но ее иск к производству не приняли из-за допущенных при составлении недостатков. Позднее Мосгорсуд все же обязал рассмотреть иск.
Ранее Останкинский суд Москвы удовлетворил иск главы «Роснефти» к газете «Ведомости» и обязал удалить с сайта статью о его доме на Рублевке, а также уничтожить оставшийся в распоряжении редакции тираж. В начале августа стало известно, что глава «Роснефти» решил подать судебный иск к «Новой газете», телеканалу «Дождь» и другим СМИ, участвующим в распространении материалов, в которых, по мнению «Роснефти», содержится недостоверная информация. В корпорации заявляли, что «кампания, развязанная в СМИ против «Роснефти» и ее руководства, носит очевидно заказной характер».