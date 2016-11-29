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Медиахолдинг News Media (включает в себя еженедельник «Жизнь», Life (телеканал и портал Life.ru), радиостанцию «Русская служба новостей») закрывает филиалы портала Life в Новосибирске, Омске, Иркутске и Красноярске. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудников региональных офисов компании.

По словам собеседников издания, они работают еще месяц и после их увольняют. Сотрудникам объяснили, что решение связано «с экономическими причинами, а также развитием портала в социальных сетях».

Также, по данным НДН.инфо, обсуждается вопрос и о прекращении выпуска бумажной версии еженедельника «Жизнь».

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