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Арбитражный суд Москвы в понедельник зарегистрировал очередное исковое заявление американской компании Google к Федеральной антимонопольной службе России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
В заявлении, поданном в суд 25 ноября, Google Inc и Google Ireland Limited просят признать незаконными ненормативный правовой акт ответчика либо его действия или бездействие. Другие подробности пока не приводятся. Заявление на данный момент к производству не принято.
На рассмотрении разных инстанций арбитражных судов сейчас находится четыре отдельных спора Google с ФАС. Основное дело, в котором компания просит признать незаконным решение антимонопольного ведомства, признавшего Google виновной в ограничении конкуренции и предписавшего прекратить нарушение закона, будет рассматривать 1 декабря кассационный окружной суд. Две нижестоящие инстанции поддержали ФАС.
Кроме того, в арбитраже Москвы находятся на рассмотрении заявление Google об отмене штрафа за нарушение антимонопольного законодательства в размере 438 миллионов рублей (штраф назначен 11 августа) и заявления Google Inc и Google Ireland Limited, которые по отдельности оспаривают штрафы в 500 тысяч рублей, наложенные на них за неисполнение предписания ФАС.
ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Ведомство предписало компании до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. В соответствии с предписанием, Google должна устранить нарушения, к которым ФАС отнесла, в том числе, обязательную предустановку на мобильные устройства вместе с Google Play ряда других приложений компании, а также запрет на предустановку приложений иных компаний.
Срок исполнения предписания Google истек 29 августа. Компания просила продлить срок исполнения предписания, но служба отклонила это ходатайство. ФАС 2 ноября привлекла Google Inc. и Google Ireland Limited к административной ответственности за неисполнение предписания. Как пояснили РИА Новости в ФАС, на 500 тысяч рублей была оштрафована каждая из компаний.