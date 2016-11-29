Тверской суд Москвы передал по подсудности в Симоновский суд столицы уголовное дело в отношении главного редактора издания «Флирт» Станиславы Казаковой, которая вместе со своим гражданским супругом — издателем журнала Дмитрием Зяблицевым — обвиняется в организации проституции. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Юрий Ельмашев.
«Материалы переданы по подсудности в Симоновский суд, который и рассмотрит дело по существу. Также сегодня суд продлил Зяблицеву срок ареста до конца декабря, в отношении Казаковой мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена без изменения», — сказал адвокат.
Ранее Бабушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру материалы уголовного дела для устранения существенных противоречий, мешающих рассмотрению его по существу. В частности, речь шла о неконкретности обвинения и недостатке доказательств по делу. В ходе дополнительного расследования следствие утяжелило обвинение Казаковой, переквалифицировав ее деяния с ч. 1 на ч. 2 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией» заменена на «Организацию занятия проституцией лицом с использованием своего служебного положения»).
По версии следствия, Зяблицев, Казакова и их сообщники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с использованием журнала «Флирт» организовали занятие проституцией другими лицами путем размещения рекламной информации в виде изображений и объявлений. Зяблицев арендовал несколько квартир в разных районах Москвы, где разместились нанятые им диспетчеры, в обязанность которых входило отвечать на телефонные звонки и привлекать клиентов, желающих воспользоваться услугами сексуального характера.