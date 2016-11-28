Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов заявил агентству «РИА Новости», что ему «не совсем понятны» претензии Генпрокуратуры по поводу выплаченного ему по итогам 2014 года вознаграждения в размере 95,4 млн руб.
«Не совсем все это понятно. Во-первых, не сам я себе премию выписываю. А потом, в любом случае для всех руководителей госкомпаний существует определенная методика расчета этой премии. Фактически это определено постановлением правительства и Минтруда, где есть методика расчета, формула. Поэтому возможность некоего влияния на этот расчет нулевая ни со стороны министерства (связи. — RNS), которое рассчитывает этот бонус, ни со стороны каких-то других органов», — указал Страшнов.
Ранее сегодня Генпрокуратура сообщила о направлении в Следственный комитет материалов для оценки в отношении двух директоров департаментов министерства коммуникаций и связи, принимавших решение о выплате премии, по признакам преступления по статье «Халатность», а в отношении Страшнова — по признакам статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы).