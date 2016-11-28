Тверской суд Москвы 28 ноября проведёт предварительные слушания по уголовному делу в отношении издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева и его супруги Станиславы Казаковой, обвиняемых в организации занятия проституцией, сообщил в пятницу РАПСИ адвокат Юрий Ельмашев.
«Заседание назначено на 28 ноября в Тверском суде Москвы. Скорее всего, оно пройдёт в закрытом режиме», — сказал собеседник агентства.
Ранее Бабушкинский суд Москвы постановил вернуть уголовное дело в отношении издателя журнала Зяблицева и Казаковой в прокуратуру для устранения нарушений. Мера пресечения обоим фигурантам дела была оставлена без изменения: Зяблицев находится под стражей, Казакова — под подпиской о невыезде до момента вынесения приговора.
Расследование по уголовному делу об организации проституции в отношении издателей «Флирта» — Казаковой и Зяблицева было завершено в апреле этого года, после чего материалы были переданы в прокуратуру. Обвиняемым по делу вменяется совершение преступного деяния, предусмотренного статьей 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Инкриминируемое Зяблицеву и Казаковой обвинение отягощается тем, что оно было совершено с использованием служебного положения — обвиняемый занимался организацией издания печатной продукции.
Ранее, в 2015 году, главного редактора скандально известного журнала «Флирт» и еще около 40 человек задержали по подозрению в организации проституции. По данным правоохранительных органов, Казакова и Зяблицев не только рекламировали интим-услуги в журнале «Флирт» и на его электронной версии в сети Интернет, но и организовали оказание интимных услуг за деньги.
Печатная версия «Флирта» раздавалась прямо на улицах Москвы, журналы также подкладывали под автомобильные дворники, а к распространению зачастую привлекались выходцы из Африки и Средней Азии. При этом некоторые из изданий все же удавалось закрыть. Так, в 2013 году по решению суда был закрыт журнал «Флирт в большом городе» из-за ошибки при регистрации: эротическое издание было зарегистрировано как информационно-рекламное. Параллельно с этим правоохранительные органы проводили проверку журнала на предмет организации занятия проституцией, но тогда соответствующие факты не были выявлены.
По данным прокуратуры, владелец журнала «Флирт»заработал на издании 68 миллионов рублей.
Евгения Соколова
rapsinews.ru