Генпрокуратура России выявила факт незаконной выплаты вознаграждения гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову в размере более 95 млн рублей. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Он уточнил, что Генпрокуратура направила в СКР материалы на возбуждение уголовного дела по статье УК «Злоупотребление полномочиями» в отношении Страшнова, а также по статье «Халатность» в отношении двух руководителей департаментов Минкомсвязи РФ, принимавших решение о выплате премии.
Как установили прокуроры, в июне 2015 года по результатам финансово-хозяйственной деятельности «Почты России» в 2014 году «руководителю было согласовано вознаграждение в размере 95,4 млн рублей».
«Расчет вознаграждения осуществлялся на основании представленных предприятием документов, в том числе о размере полученной в отчетном периоде чистой прибыли в объеме 1,2 млрд рублей», — отметил представитель Генпрокуратуры.
Прокурорская проверка показала, что размер прибыли предприятия за 2014 год образовался за счет целевого финансирования его деятельности из федерального бюджета в сумме 5,4 млрд рублей, что позволило перекрыть убытки «Почты России» в размере свыше 4 млрд руб.
По его словам Куренного, «при таких обстоятельствах и с учетом размера средней заработной платы по предприятию в 2014 году сумма вознаграждения, которая рассчитывалась Страшнову в соответствии с постановлением правительства РФ и письмом Минтруда России о порядке его применения, должна была составить 3,2 млн рублей».
Кроме того, в нарушение того же письма Минтруда России в трудовом договоре между Минкомсвязи России и Страшновым не была определена величина норматива его вознаграждения, что позволило его существенно завысить.
21 ноября «Почта России» сообщила, что Дмитрий Страшнов за 2014 год получил премию в размере 95 млн рублей. Его зарплата с учетом надбавки за допуск к гостайне, но без отпускных, составляет 460,5 тысяч рублей в месяц.