Мосгорсуд 15 декабря рассмотрит жалобу на приговор в отношении блоггера Антона Носика, в соответствии с которым ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей за экстремистский пост, сообщил РАПСИ его адвокат Сергей Бадамшин.
«Мосгорсуд 15 декабря рассмотрит нашу апелляционную жалобу на приговор Пресненского суда. Мы просим отменить обвинительный приговор и вынести новый оправдательный», — сказал собеседник агентства.
Антон Носик — известный деятель Рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером «Рамблера» и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.
Поводом для уголовного преследования Носика стала его статья о ситуации в Сирии. Блогер вину в экстремизме и настаивает на том, что просто высказал свое мнение.