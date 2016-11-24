Соцсеть Facebook тайно разработала систему цензуры постов для жителей определенных географических регионов, чтобы выйти на рынок Китая. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех текущих и бывших сотрудников соцсети.
Отмечается, что разработанная система не будет самостоятельно скрывать посты, а позволит третьей стороне – к примеру, китайской компании – проводить мониторинг популярных в Facebook статей и решать, каким из них не стоит появляться в лентах пользователей.
По словам собеседников издания, глава компании Марк Цукерберг лично поддерживал и защищал эту инициативу. Отвечая на вопрос о разработке такого инструмента на одном из собраний сотрудников Facebook, Цукерберг сказал, что «для Facebook лучше принять участие в обеспечении коммуникаций, даже если это пока не полноценная коммуникация», – рассказали изданию источники в компании.
Подобная цензура – лишь одна из нескольких идей, рассматриваемых в компании для выхода в Китай. В данный момент код новой функции виден только разработчикам самого Facebook и ни разу не применялся на практике, отмечают источники The New York Times.
«Однако этот проект демонстрирует, насколько сильно Facebook готова нарушить свой ключевой декларируемый принцип о создании «более открытого и объединенного мира» ради того, чтобы получить доступ к китайскому рынку в 1,4 млрд человек», – отмечает издание.
Представитель Facebook в беседе с изданием и не опроверг, и не подтвердил эту информацию.