Тверской суд Москвы в ближайшее время приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении главного редактора издания «Флирт» Станиславы Казаковой, которая вместе со своим гражданским супругом — издателем журнала Дмитрием Зяблицевым — обвиняется в организации проституции. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Юрий Ельмашев.
«Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже переданы в Тверской суд Москвы», — сказал он.
В свою очередь в суде подтвердили поступление материалов дела, однако дата предварительных слушаний, по словам представителя суда, пока не назначена.
Ранее Бабушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру материалы уголовного дела для устранения существенных противоречий, мешающих рассмотрению его по существу. В частности, речь шла о неконкретности обвинения и недостатке доказательств по делу. В ходе дополнительного расследования следствие утяжелило обвинение Казаковой, переквалифицировав ее деяния с ч. 1 на ч. 2 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией» на «Организация занятия проституцией лицом с использованием своего служебного положения»), которое является более тяжким.
По версии следствия, Зяблицев, Казакова и их сообщники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с использованием журнала «Флирт» организовали занятие проституцией другими лицами путем размещения рекламной информации в виде визуальных изображений и объявлений. Зяблицев арендовал несколько квартир в разных районах Москвы, где разместились нанятые им диспетчеры, в обязанность которых входило отвечать на телефонные звонки и привлекать клиентов, желающих воспользоваться услугами сексуального характера.
Казакова находится под подпиской о невыезде, Зяблицев — под стражей. Своей вины они не признают.