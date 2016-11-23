Газета «Ведомости» выполнила предписание суда, признавшего статью о доме в Барвихе нарушающей право главы «Роснефти» на неприкосновенность частной жизни, и удалила текст с сайта. Суд также потребовал уничтожить тираж газеты со статьей о доме Сечина.
С сайта газеты «Ведомости» исчезла опубликованная 20 июня 2016 года статья под заголовком «Ведомости» обнаружили дом Игоря Сечина в Барвихе». При попытке пройти по ведшей ранее на статью гиперссылке можно увидеть надпись «Материал удален по решению суда».
В середине сентября 2016 года Останкинский районный суд Москвы по иску главы «Роснефти» признал статью «Ведомостей» нарушающей право Сечина на неприкосновенность частной жизни и обязал издание удалить ее с сайта, а также уничтожить оставшиеся в распоряжении редакции экземпляры бумажного номера газеты, в котором была опубликована статья.
«Ведомости» обжаловали решение Останкинского суда в вышестоящей инстанции, однако 18 ноября 2016 года Московский городской суд признал решение районного суда законным.
«Сама с решением я лично не согласна, но что делать, вот у нас такой суд… Решение суда с момента того, как оно сейчас вынесено апелляционной инстанцией, вступило в законную силу, поэтому мы его будем выполнять», — заявила тогда главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова, отметив, что согласно закону у редакции есть пять дней на исполнение решения суда.
За последние несколько месяцев Сечин также подал иски еще к нескольким СМИ, в том числе к РБК, с которого требует свыше 3,1 млрд руб.
Сечин против СМИ
16 сентября 2016 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск главы «Роснефти» Игоря Сечина к газете «Ведомости». Согласно решению суда, статья, в которой рассказывалось о строительстве дома Сечина в подмосковной Барвихе на участке площадью 3 га, должен быть удален с сайта газеты «Ведомости», а сохранившийся тираж номера с этой статьей должен быть уничтожен.
В середине августа Сечин подал иск к «Новой газете» и журналисту Роману Анину о защите чести и достоинства с требованием признать не соответствующей действительности и порочащей его честь и достоинство информацию в публикации «Секрет «Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?». Иск находится на рассмотрении.
Зимой 2014 года Савеловский суд принял решение удовлетворить иск Игоря Сечина к журналу Forbes. Глава «Роснефти» посчитал недостоверной оценку его доходов, опубликованную в декабре 2013 года в статье «Государева щедрость», согласно которой в 2012 году в качестве президента и председателя правления компании Сечин заработал $50 млн. Кроме того, по решению суда, Forbes опроверг ряд сведений, опубликованных в декабре 2013 года в статье «Последний конкистадор», которые были признаны порочащими честь и достоинство главы «Роснефти». В частности, цитату о том, что с приходом в «Роснефть» Сечин получил возможность «легально» стать состоятельным человеком, и цитаты о том, что заявления Сечина повлияли на котировки ТНК-BP.
26 августа 2014 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Сечина о защите чести, достоинства и деловой репутации к газете «Ведомости» и заместителю ее главного редактора Кириллу Харатьяну. Поводом для иска стала колонка Харатьяна «Человек недели: Игорь Сечин». Претензии у главы «Роснефти» вызвали три фрагмента материала, в частности цитата «…на нынешней своей позиции способности и возможности влиять на принятие основных государственных решений президент Сечин нисколько не утратил: вроде бы «Роснефть» и подконтрольна правительству, поскольку приходится ему «внучкой», — а вроде и не очень-то». Согласно решению суда, газета опубликовала опровержение «порочащих честь, достоинство и деловую репутацию» сведений, опубликованных в колонке «Ведомостей», а также удалила материал с сайта.
Евгений Калюков