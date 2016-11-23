Сеть ресторанов быстрого питания Burger King предложила Ксении Собчак рекламное сотрудничество, в рамках которого она за денежное вознаграждение назовет своего новорожденного сына Кинго. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
«Молодые родители называют сына Кинго, а компания выплачивает 100 миллионов рублей в год до достижения совершеннолетия», — рассказали в Burger King. В компании также отметили, что такое же имя носит игра в мобильном приложении сети ресторанов, где пользователи могут выиграть наушники или поездку в Таиланд.
«Кинго можно перевести как «маленький король». Кинго Собчак или Кинго Виторган звучит замечательно», — подытожили в Burger King.
В пятницу, 18 ноября, Ксения Собчак родила сына в подмосковном роддоме «Лапино». СМИ сообщили, что телеведущая перенесла роды достаточно легко, ребенок и мать чувствуют себя хорошо.
В начале сентября Burger King направил президенту футбольного клуба «Зенит» Александру Дюкову письмо с предложением переименовать команду в «Зенит-Бургер Кинг». За смену названия компания готова была заплатить петербургскому клубу 500 миллионов рублей в качестве «единовременной спонсорской помощи».