Американская телеведущая Эллен Дедженерес заявила, что ее не впустили на территорию резиденции президента США – в Белый дом – на вручение медали без документов.
They haven’t let me in to the White House yet because I forgot my ID. #NotJoking#PresidentialMedalOfFreedom pic.twitter.com/sHocwqChKV
— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 22 ноября 2016 г.
«Они не впустили меня в Белом дом, потому что я забыла свой ID. #Без шуток», – написала Дедженерес в своем Twitter.
«Барак Обама только что присудили мне #MedalofFreedom (Медаль Свободы – прим. ВЗГЛЯД). Я надеюсь, что это служит идентификатором. Я не знаю, как мне вернуться домой», – добавила она позднее.
В ночь на среду Барак Обама вручил высшую гражданскую награду США, президентскую медаль Свободы на ежегодной торжественной церемонии в Белом доме, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента США.
В число 21 номинанта этого года вошли известные актеры Роберт де Ниро, Том Хэнкс, легендарный баскетболист Майкл Джордан, баскетболист Карим Абдул-Джаббар, телеведущая Эллен Дедженерес, актер Роберт Редфорд, основатели благотворительного фонда Билл и Мелинда Гейтс, один из крупнейших архитекторов современности Фрэнк Гери, архитектор, скульптор и дизайнер Майя Линь, инженер и разработчик программного обеспечения космической программы «Аполло» Маргарет Гамильтон, а также музыканты Брюс Спрингстин и Дайана Росс и другие. Двое лауреатов (одна из первых компьютерных гуру Америки, контр-адмирал ВМФ США Грейс Хоппер, а также правозащитник и борец за права коренного населения США Элуиз Кобелл) удостоены медали посмертно.
Президентская медаль Свободы присуждается главой США и наряду с медалью Конгресса является высшей гражданской наградой, присуждаемой за «особый вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов США, мир во всем мире или иные культурные и общественные достижения».