Чтение книг не только уносит нас в другой мир и помогает отключиться от забот, но и благотворно сказывается на нашем самочувствии. И даже дарит долголетие.
Во всяком случае об этом говорится в исследовании, ранее опубликованном в журнале Social Science & Medicine, пишет Medical News Today.
Ученые из Йельского университета обнаружили связь между чтением книг и увеличением продолжительности жизни. Как показали 12-летние наблюдения за участниками исследования, у людей, отводивших на чтение более 3,5 часов в неделю, риск преждевременной смерти в наблюдаемый период оказался ниже на 23% по сравнению с теми, кто не читал книги.
Исследователи не смогли дать этому точного объяснения, но напомнили о предыдущих научных изысканиях, показавших, что чтение способствует увеличению связей между мозговыми клетками. А это может снижать риск нейродегенеративных заболеваний, укорачивающих жизнь, считают авторы.
Чтение полезно также тем, что помогает уменьшить стресс.
Не секрет, что стресс — опасный фактор многих заболеваний. Например, он может повышать риск инсульта и заболеваний сердца на 50 и 40 процентов, соответственно.
По данным сотрудников Университета Сассекса в Великобритании, чтение способно снижать уровень стресса на целых 68 процентов — это даже больше, чем дают прослушивание музыки или прогулки. Оказывается, достаточно всего 6 минут чтения газет или книг, чтобы замедлился сердечный ритм и уменьшилось мышечное напряжение.
Кроме того, чтение помогает замедлять возрастное снижение когнитивных функций и, возможно, даже развитие более тяжелых форм когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Раш в Чикаго, изучившие данные 294 пожилых человек, средний возраст которых составил 89 лет.
Исследователи обнаружили, что в мозге тех, кто на протяжении жизни увлекался чтением, писал и как-либо еще стимулировал свою умственную деятельность, реже наблюдались признаки развития деменции — поражения головного мозга, амилоидные бляшки и белковые «клубки». Это подкрепляет результаты другого исследования, которое установило, что у пожилых людей, которые читали, играли в шахматы и участвовали в других умственных занятиях, было в 2,5 раза меньше шансов на развитие болезни Альцгеймера.
Еще один плюс чтения заключается в его благотворном влиянии на сон.
Согласно выводам медиков из Клиники Майо, такой ритуал перед сном, как чтение книги, способствует улучшению сна, помогая нашему переходу от бодрствования в состояние сонливости. А вот использовать смартфоны перед тем, как отправиться в кровать, не рекомендуется, поскольку это плохо влияет на качество сна. Дело в том, что свет, который излучают экраны девайсов, снижают выработку гормона мелатонина, связанного со сном.
Чтение книг также развивает нашу способность лучше понимать других людей.
Так, исследования показали, что у тех, кто читает художественные произведения, лучше развита способность воспринимать чужие убеждения, мысли и желания наряду со своими собственными. Также они больше склонны проявлять эмпатию, то есть умение сочувствовать и сопереживать эмоциональному состоянию другого человека.
И, наконец, чтение помогает пополнять словарный запас и повышает интеллект.
Исследование, ранее вышедшее в журнале Child Development, показало, что дети с более высоким навыком чтения в возрасте 7 лет лучше проходили тесты на IQ.