«Почта России» под талантливым управлением Дмитрия Страшнова более чем в два раза сократила чистую прибыль.
По итогам первых девяти месяцев текущего года ФГУП «Почта России» в 2,3 раза сократила чистую прибыль – показатель составил 1,2 млрд рублей. Выручка – 119,7 млрд рублей. Без ненужного стеснения представители почтового оператора объявили, что промежуточный результат «выше ожидаемых результатов».
Лавры за этот безусловный «успех», конечно, принадлежат главе ФГУП – Дмитрию Страшнову.
Сокращение прибыли на «Почте России» объяснили реализацией масштабной программы повышения заработной платы, стартовавшей с конца прошлого года. по данным почтового оператора, за пройденный период на повышение зарплат сотрудникам было направлено около 5,2 млрд рублей. Еще 6 млрд рублей должно «перекочевать» в зарплатный фонд до конца 2016 года.
Можно предположить, какая часть сотрудников ФГУП благодаря этой программе заметнее всего улучшит свое благосостояние. Ведь прецеденты уже были. Стоит вспомнить как в прошлом году «Почта» направила более 600 млн рублей на премии руководству ФГУПа – видимо, за ударную работу.
Стремлением поощрить старательных управленцев заинтересовалась Счетная палата, которую попросил проверить расходы «Почты» депутат Госдумы шестого созыва Андрей Крутов. В своем запросе господин Крутов отмечает, что сотни миллионов государственного учреждения пошли на премии ее топ-менеджменту, тогда как в 2014 году госсубсидии «Почте России» превысили чистую прибыль предприятия в 4,5 раза!
«Я попросил Счетную палату рассмотреть данное поведение госпредприятия — насколько эффективность его работы сочетается с подобными вознаграждениями. Почему при снижении инвестиций в инфраструктуру на треть они решили эти деньги потратить на бонусы, а не на модернизацию почтовых отделений?», — пояснил парламентарий.
Но оптимизму господина Страшнова можно только позавидовать, ведь текущий год «Почта России» твердо намерена завершить с чистой прибылью! Тут же «почтовики» напоминают», что чистая прибыль по итогам прошлого года составила 1,6 млрд рублей и увеличилась, таким образом, на 28%.
Правда, когда в 2013 году Дмитрий Страшнов возглавил оператора, во ФГУП все еще миллиардами вливались бюджетные субсидии. Например, в том же 2013 году размер госсубсидий составил 2,5 млрд рублей!
Конечно, в 2015 году «Почта России» громко похвалилась тем, что впервые за 10 лет предприятие без учета господдержки получило чистую прибыль. Все это безусловно, похвально, но безубыточность была достигнута исключительно за счет сокращения операционных расходов. Да и сотни миллионов премиальных руководству ФГУПа «слегка» смазало впечатление от управленческого триумфа господина Страшнова…
Оффшорные посылки
За 3,5 года руководства «Почтой России» господин Страшнов по неизвестной причине не озаботился вопросом: почему оператор фактически опутан сетью офшоров? Хотя в 2013 году Президент России Владимир Путин внес ФГУП в перечень стратегических предприятий!
В частности, почтовый оператор сотрудничает с компанией «Межрегиональное агентство подписки» (МАП). Как выяснили активисты «Общероссийского народного фронта более 10 лет функции по подписке были переданы именно «Межрегиональному агентству подписки». Проблема в том, что в учредителях этой компании значится ряд офшоров. В частности, речь идет об учредителях второй очереди, в которой числятся кипрская офшорная компания «Юпс Холдингс Лимитед» и зарегистрированная на Британских Виргинских островах международная коммерческая компания «Отранто Коммьюникейшнс, Лтд».
По данным «фронтовиков», на счетах МАП сосредоточились все «подписные» средства — а это более 3,8 млрд рублей. Словом, в распределении субсидий государства участвовала компаниях с офшорными владельцами… Мало того, что подобное сотрудничество должно быть исключено. Когда речь идет о стратегических предприятиях, но схема еще прямо нарушала объявленный Владимиром Путиным курс на исключение офшорных компаний из связанного с госкорпорациями, госзакупками и госконтрактами процесса.
Историей с подпиской активисты ОНФ заинтересовались по простой причине: «фронтовики» выясняли причины, по которым рост цен на подписку и доставку печатной продукции составил от 30 до 90%, вместо обещанных 25%. Эксперты не исключили, что подобная «накрутка» может быть напрямую связана с тем, что «излишки» потихоньку утекают на счета кипрских офшоров.
Информации о том, что Страшнов полностью избавился от офшорных компаний в работе «Почты России», найти не удалось…
«Почта» на все руки
Глава почтового оператора Дмитрий Страшнов уже давно не скрывает, что активно пытается превратить «Почту России» во что угодно, кроме хорошего сервиса по отправке и доставке корреспонденции и посылок.
Сначала господин Страшнов объявил курс на превращение отделений ФГУП в «магазины шаговой доступности».
Детом этого года госпредприятие заключило торговые соглашения с крупнейшими дистрибуторами табачной продукции в России — компаниями СНС и «Мегаполис».
Выиграли от этого в первую очередь, сами дистрибьюторы. Ведь они получили доступ к широчайшей сети распространения – у «Почты России» 42 тысячи отделений по всей стране. Неплохую инфраструктуру для сбыта в готовом виде получили российские подразделения British American Tobacco (их продукцию распространяет СНС), а также Philip Morris, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco (дистрибутор «Мегаполис»). Это можно назвать победой «табачных лоббистов».
Вот только весьма сомнительно, что подобные «бонусы» табачные корпорации могли получить «забесплатно»…
На этом фоне оптимистичная оценка руководства «Почты» относительно упавших показателей прибыли выглядит неуместно. Отделения оператора приспосабливают под продажу чего только угодно, а денег почему-то не прибавляется.
Зато куда господин Страшнов не жалеет вложений, так это в свежесозданный «Почта банк»!
Только в этом году «Почтовый банк», который, кстати, и был создан по инициативе главы госпредприятия, потратит на рекламу и маркетинг 1,2 млрд рублей! таким образом. затраты на «пиар» банка по сравнению с прошлым годом увеличатся вдвое – в 2015 году на эти цели банк потратил 667 млн рублей.
Банк активно ищет «лиц». Например, в 2016 году «инвестировал» в рекламу с актером Сергеем Гармашем, обошедшуюся в астрономические 110 млн рублей (на эти деньги можно снять не просто фильм – небольшой сериал) как распределялись деньги между самим актером и другими «заинтересованными» лицами, никто не знает.
Эксперты считают вполне вероятным, что «Почта банк» постигнет участь всех финансовых организаций, откуда в свое время активно выводились средства. Ведь в самой «Почте России» не утихают «распильные» скандалы. Год назад во ФГУП была обнаружена очередная схема фактического разворовывания средств госпредприятия. Клиенты, которые заказывали доставку посылок самолетом, получали их со значительной задержкой. Впоследствии выяснилась и причина – «авиапосылки» отправляла на самом деле поездами и пароходами, при этом в «карманы» подсуетившихся сотрудников «Почты» шло до 30% стоимости услуги.
Как оказалось, международные посылки, оплаченные авиатарифом, «Почта России» регулярно отправляет наземным или морским транспортом! Итогом этого являются значительные задержки. Но самое главное, служащие почты забирают себе значительную часть денег за пересылку.
Итог: клиенты вместо обещанных 2-7 дней ждут 1,5-2 месяца, а заплатившие за доставку по повышенному тарифу фактически «кидаются на деньги».
Не повезло «Почта банку» и с членами наблюдательного совета. По крайней мере, с нынешним министром связи РФ Николаем Никифоровым.
В 2015 году господин министр угодил в центр банковского скандала, когда вскрылось, что 1,5 млрд субсидий возглавляемого им ведомства, предназначенных для IT-города Иннополис, обнаружились на счетах банка «Ак барс». Сам банк, как поговаривают аффилирован с Никифоровым, а с несложной но сомнительной с точки зрения законности схемы банк получил порядка 40 млн рублей дивидендов. Господин министр, по крайней мере, публично, ни словом не выразил своего возмущения: почему это 1,5 млрд рублей работали все это время на бенефициаров «Ак барса», а не на государство.
На фоне всех скандалов, премий для руководства, офшорных схем падающая прибыль «Почты России» особого удивления не вызывает. Странно другое: почему бы увлекшемуся банковской деятельностью Дмитрию Страшнову не стать банкиром, раз управление «Почтой» у него откровенно не задалось?