Украинская газета «Днепр вечерний» рассказала читателям о птицах, которые предположительно мигрируют на Украину из России в поисках еды. При этом в статье стаи пернатых назвали «российскими нахлебниками», прилетевшими на зимовку из страны-агрессора.
«Уже не первый год с наступлением холодов к нам из страны-агрессора прилетают подкормиться различные пернатые и, в первую очередь, грачи. Вот и нынешней поздней осенью российские нахлебники уже появились в северных районах Днепропетровщины», — пишет издание на своем сайте в материале «Днепр атаковали российские нахлебники».
Газета обещает, что «немного позднее крылатых мигрантов станет значительно больше». Издание привело слова доцента кафедры зоологии и экологии Днепропетровского национального университета Александра Пономаренко. По его данным, грачи «скорее всего, из России». К середине зимы в этом регионе число коренных грачей составляет всего 5-10 процентов, остальные — мигранты, отметил специалист.