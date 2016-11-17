Роскомнадзор внес сайт социальной сети LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, и в ближайшее время ресурс будет заблокирован операторами связи.
«На основании вступившего в законную силу решения суда социальная сеть LinkedIn внесена в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направлена для блокировки операторам связи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Как сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, соцсеть будет заблокирована на территории РФ в течение дня.
О возможной блокировке LinkedIn на территории России стало известно в конце октября. Тогда СМИ сообщили, что Таганский суд Москвы 4 августа удовлетворил требования Роскомнадзора, обязав ведомство принять меры к ограничению доступа к сайту и внести его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
В своем иске Роскомнадзор указывал на то, что сбор и передача данных российских граждан, в том числе без их согласия (для лиц, не являющихся пользователями LinkedIn), нарушает закон «О персональных данных», «права и свободы человека и гражданина, в том числе право на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну». Сославшись на несоответствие деятельности компании ч. 1 ст. 6 и ч. 5 ст. 18 вышеупомянутого закона, Роскомнадзор потребовал признать деятельность соцсети незаконной и обязать ограничить доступ к этому ресурсу, а суд согласился с этими доводами.
10 ноября Московский городской суд признал решение нижестоящей инстанции законным. После этого в Роскомнадзоре сообщили, что для запуска процесса блокировки LinkedIn ведомству необходимо получить мотивировочную часть решения суда.
Ранее Ампелонский сообщил, что представители соцсети обратились в Роскомнадзор с просьбой о встрече для обсуждения ситуации, связанной с блокировкой. В настоящий момент дата встречи согласовывается.
Напомним, что поправки к закону «О персональных данных», которые требуют локализации персональных данных на территории России вступили в силу в сентябре 2015 года. Согласно требованиям закона, любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.
LinkedIn — социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. В настоящее время в ней зарегистрировано более 400 млн пользователей из 200 стран, представляющих 150 отраслей бизнеса. Летом LinkedIn была приобретена компанией Microsoft за 26,2 млрд долларов США.
Согласно данным TNS, которые приводит РБК, в сентябре аудитория LinkedIn в России в городах с населением более 700 тыс. жителей в возрасте 12–64 лет составляла 2,39 млн пользователей. Всего же в сети зарегистрировано 5 млн аккаунтов из России.