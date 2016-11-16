Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил взять под стражу администратора одной из «групп смерти» во «ВКонтакте» Филиппа Будейкина (псевдоним Филипп Лис). Он арестован на два месяца, до 14 января 2017 года, по делу о подстрекательстве подростков к самоубийству, сообщает ТАСС.
Как передает «Интерфакс», между тем адвокат 21-летнего подозреваемого Ростислав Губенко заявил о недоказанности вины. «Любой фейк может выступать от его имени через его аккаунт. Обвинение ему еще не предъявлено», — сказал юрист.
Будейкина задержали в Подмосковье ранее на этой неделе. Для избрания меры пресечения его доставили в Петербург.
Как говорится в сообщении Следственного комитета, в 10 регионах России проведены обыски у администраторов и участников «группы смерти», имеющих псевдонимы Филипп Море, Мирон Стех, Хранитель Истины и других. Молодые люди допрошены в качестве свидетелей. Они рассказали, что Лис призывал и склонял несовершеннолетних к совершению суицидов (делал он это в переписке).
На данный момент петербургские следователи установили 15 потерпевших — они состояли в различных «группах смерти» во «ВКонтакте» и покончили с собой. Самоубийства еще пятерых не состоялись. По результатам анализа изъятых во время обысков электронных носителей будет дана оценка действиям всех причастных.