Телеведущая собирается обратиться в прокуратуру после скандала на программе «Прямой эфир».
Телеведущую Дану Борисову продолжают преследовать неудачи: на этот раз блондинка хочет судиться с экс-участником «Дома-2″ Денисом Козловичем, который заявил о сексуальной связи с ведущей в программе «Прямой эфир». Молодой человек встретился в студии с бывшим «возлюбленным» Борисовой Александром Морозовым. Оба мужчины утверждали, что 41-летняя Дана страдает алкоголизмом и провалами в памяти, а Козлович, в свою очередь, заявил, что Борисова в течение 10 дней жила с ним, бросив 9-летнюю дочь одну дома.
Реакция блондинки не заставила себя долго ждать: Дана назвала программу «позорным балаганом» и решила подавать заявление в прокуратуру на Дениса Козловича за клевету.
— Сначала мне все начали звонить и говорить, что горе-хоккеист Морозов обливает меня грязью в эфире. Основной бомбой было не это: в конце там вышел молодой человек, которого я правда вижу в первый раз. Он усатый, бородатый, а я с такими не дружу, мне такие не нравятся. Он стал рассказывать, что жил со мной 10 дней, что у него есть видео со мной эротического характера. Даже Боря Корчевников сказал, что этих мужчин мужчинами назвать нельзя, которые приходят и в отсутствие девушки рассказывают такие низкие подробности. А у меня вообще ни с тем, ни с другим ничего не было. Полину я ни разу дома одну не оставляла, у нас нет няни, я же не оставлю маленького ребёнка на ночь одного дома. Я знала, что готовится какой-то чёрный пиар Морозова, но не пошла на программу, хотя мне предлагали гонорар. Послезавтра я пойду и подам заявление в прокуратуру.