Балерина и актриса Анастасия Волочкова разместила в Instagram фотографию с журналистами, пришедшими на премьеру спектакля «Леди» с ее участием.
В подписи к фотографии она отметила, что представителей прессы пригласили, чтобы те сложили «свое впечатление о спектакле» и проверили, какие напитки наливают в реквизитные бутылки, расположенные на барной стойке на сцене. «Дабы развеять бред, посеянный кузбассовскими дебильными журналюгами», — отметила актриса.
Правдивые новости о себе балерина посоветовала смотреть на НТВ и читать в «Собеседнике» и в «Комсомольской правде». Судя по всему, журналисты этих СМИ и позируют на фото рядом с Волочковой. По правую руку от нее можно заметить Светлану Курицыну, работавшую на НТВ.
Слова Волочковой касались кузбасские блогеров, посетивших спектакль во время гастролей Театра Эстрады. Как сообщает портал «Вокруг ТВ», после спектакля они написали, что балерина выпивала прямо на сцене (в одном из эпизодов она пьет за столом), а к концу спектакля оказалась пьяна. Актриса эту информацию опровергла.
Она также опубликовала отрывки из спектакля, в котором играет главную роль.
Волочкова стала драматической актрисой в начале 2016 года. Она сыграла в постановке «Пришел мужчина к женщине» в «Школе современной пьесы», однако ушла после конфликта с режиссером и партнером по спектаклю. В Московском государственном театре Эстрады она также исполнила роль в спектакле «Новорожденная».