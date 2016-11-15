Медиахолдинг «Эксперт» еще в июле приостановил выпуск печатной версии «Русского репортера», однако продолжал оформлять подписку на журнал. На издателя пожаловалась копирайтер Red Keds Анастасия Елчанинова.
Она рассказала, что в сентябре оформила и оплатила подписку на сайте «Эксперта». Когда же ее бабушка не получила журнал, выяснилось, что медиахолдинг «заморозил» бумажный «Русский репортер». Представители компании не смогли сообщить, выйдет ли ноябрьский номер, и предложили либо подождать, либо вернуть деньги.
«Эксперт» уже давно испытывает финансовые трудности. Внешэкономбанк заморозил выплаты заемных средств, поскольку холдинг не смог обслуживать долг. В 2015 году сотрудники перестали получать зарплату, но продолжали выпускать журналы. Последний выпуск «Русского репортера», судя по информации на сайте (http://expert.ru/russian_reporter/2016/), вышел в начале июля 2016 года. Недавно редакция журнала запустила новый сетевой проект под названием Les.Media.