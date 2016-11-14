Первый казачий университет — Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского заключил соглашение с Лигой безопасного интернета.
Университет и крупнейшая российская организация по противодействию распространению опасного контента в сети будут вместе бороться с опасными сайтами. В частности будут созданы казачьих кибердружины. Участники Лиги будут заниматься просвещением детей, подростков и их родителей в вопросах информационной безопасности.
«Казаки всегда участвовали в решении самых важных задач страны и стояли на страже ее границ, — отметил директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов. — Юные казаки должны защищать рубежи нашей Родины не только на земле, но и в киберпространстве. Их привлечение к работе Лиги и деятельности нашей «Кибердружины» будет большим подспорьем в создании безопасного информационного пространства».
Сейчас в Лигу безопасного интернета входят десятки российских компаний, в том числе, операторы связи, поисковики, разработчики программного ПО, общественные организации. В 2011 году было создано межрегиональное общественное молодежное движение «Кибердружина».
Оно объединяет тысячи добровольцев со всей России и стран СНГ, активно борющихся с опасным контентом в сети. Отделения «дружины» уже работают в 36 регионах России. Вступить в Кибердружину может любой желающий, даже если у него в регионе нет ячейки движения. Всего за пять лет с 2011 по 2016 год с помощью кибердружинников было заблокировано 10 тысяч сайтов и страниц в социальных сетях, и возбуждено 830 уголовных.