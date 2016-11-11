Можно воспринимать городское пространство по-разному. Обыватель видит только лишь дома, улицы и давку на станциях метро. Архитектор будет подмечать планировку кварталов, удобство расположения пешеходных переходов, эстетику фасадов. Человек, отвечающий за электроснабжение, увидит город как подсвеченную карту электросетей.
Однако для чиновника город – это, прежде всего, информационное пространство, тем более такой большой и динамичный, как Москва. Управленцы сталкиваются с гигантским массивом цифр и данных, которые надо учитывать. Все виды статистики: экология, водоснабжение, трафик, преступность, здравоохранение. Почти как в компьютерной стратегии, но по-настоящему.
Может ли Москва решать свои проблемы, основываясь на неверной информации? Очевидно, что нет. Городские власти сотрудничают со многими экспертами и исследовательскими институтами для того, чтобы понимать, в каком состоянии пребывает вверенный им город. Ошибки, сделанные на стадии исследования, неминуемо приведут к неправильным подходам на практике.
Однако из-за нового закона о проведении тендеров при госзакупках власти вынуждены ориентироваться на цену услуг, а не на их качество. Среди этих услуг, в том числе, есть и мониторинги, социологические исследования, Показательным примером является один случай. Как сообщают СМИ, недавно мониторинг состояния московского рынка распространения периодической печати и логистических услуг выиграл индивидуальный предприниматель из Владимира А.И. Гнетнев, который также занимается «Разведением кроликов и пушных зверей». Господин Гнетнев точно так же берётся за любые проекты от антикоррупционных мер до исследования образа казака. При этом его авторские статьи написаны чудовищно топорным псевдонаучным языком.
Гнетнев то ли действительно не замечает проблему ксенофобии в Москве, то ли делает вид. Так или иначе, он радостно сообщает в выводах исследования, что «Важным итогом проведённого исследования является то, что в настоящее время в обществе не сильно проявлены ярко выраженные негативные настроения по поводу мигрантов. Общественное мнение в целом терпимо и достаточно объективно относится к представителям соседних государств, работающих в Москве». То есть, по его мнению, 40% респондентов, выступивших за то, чтобы наглухо закрыть мигрантам доступ в город, – это терпимость? Или почти 50% уверенно сообщивших, что с приездом мигрантов город становится хуже? По мнению Гнетнева, когда против мигрантов только каждый второй – это что-то вроде золотой середины. В большинстве социологических исследований есть некий критический порог мнений, после которого проблему необходимо признать. И это, ни в коем случае, не простое большинство. Если у нас власти всерьёз обеспокоены, что 30% молодёжи хотели бы эмигрировать, то как можно игнорировать такие цифры по мигрантам?
Очевидно, что ни ему, ни чиновникам не нужны исследования, заявляющие о проблемах города, а стало быть, в некоторой степени, и неэффективной работе органов власти. И хотя фактура имеющегося исследования буквально кричит о нетерпимости и негостеприимности, Гнетнев делает вид, «что общество «смирилось» и привыкло к мысли, что в Москве много мигрантов».
Первый же вопрос в исследовании звучит очень странно: «согласны ли вы с тем, что приехать работать и жить в Москву может любой человек?» Как тут ответить отрицатель? Ведь «любой человек» – это и такой же русский человек из Воронежа, и европеец, и американец. Конечно же, у «любого человека» нет особых врагов. Спрашивать надо конкретно о трудовых мигрантах из Средней Азии, Кавказа и других не слишком популярных регионов.
Важно, что господин Гнетнев не затронул многие действительно релевантные вопросы. Те, что напрямую касаются ксенофобских настроений москвичей. Например, в исследовании вообще не упомянуто отношение к криминализации мигрантов, к тому, чтобы жить рядом с общежитиями мигрантов. Услышав ответы на эти вопросы, Гнетнев бы понял, что проблема мигрантов у нас не решена и пребывает в тлеющем состоянии. Стоит случиться какому-нибудь резонансному преступлению, и снова начнутся погромы, как на овощебазе в Бирюлёво. Одним словом, вопросы составлены некорректно, а исследование недостаточно репрезентативно. Обладатель гранта не проявил должного объективного научного подхода к предмету исследования и подменил глубокий анализ откровенной халтурой. Неужели на это рассчитывал Департамент СМИ, доверяя псевдосоциологу столь серьёзное исследование?
Какие выводы сделает власть на основе такого исследования? «Всё хорошо, прекрасная маркиза». Ну и основная цель – проверить, на кого, по мнению москвичей, должны пасть различные затраты на мигрантов, включая страховку, проживание и т.д. Сошлись на том, что на самих мигрантов – ну, не на чиновников, и на том спасибо. А остальное, видимо, им и не важно.
Александр ГРАМЗИН
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Что тут сказать? Похоже, в московском департаменте СМИ и рекламы уже не осталось профессионалов. Так, может, пора предложить первому заместителю руководителя этого департамента Юлии Казаковой срочно подать в отставку? Она и так развалила всё, что можно, давно в силу своей некомпетентности скомпрометировав городскую программу книгоиздания, а теперь поставила на грань исчезновения в столице сети киосков по продаже газет. Заодно пора подать в отставку и одному из покровителей г-жи Казаковой – заместителю мэра Москвы Александру Горбенко. Сколько можно терпеть дилетантов во власти?