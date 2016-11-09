Сбор сведений о пользователях интернета должен регулироваться, и для этого необходимо создать специального государственного оператора, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Соответствующий законопроект уже готовится: ожидается, что основные подходы по регулированию этого сегмента будут выработаны к концу 2016 года.
Сбор данных о пользователях в интернете должен регулироваться, и для этих целей необходимо создать государственного оператора, сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров на конференции «Защита персональных данных». По его мнению, при массовом проникновении интернета в жизнь граждан одного понятия «персональные данные» уже недостаточно — сегодня нужно говорить уже о «больших пользовательских данных».
В «большие пользовательские данные», по словам Жарова, входят геолокация, биометрия, пользовательское поведение на различных сайтах, — все это оставляет следы в интернете, является предметом анализа транснациональных интернет-компаний.
«Это национальное достояние, а не собственность компаний, которые обрабатывают данные. Это, очевидно, является собственностью гражданина. Но понять, до какой глубины должна структурироваться информация о личности, каждый человек не может. Это должно быть национальным достоянием», — сказал он.
Закон уже в разработке
По словам главы Роскомнадзора, речь не идет о внесении изменений и доработке действующего закона «О защите персональных данных». Рабочая группа, которую возглавляет Игорь Щеголев, уже занимается подготовкой нового законопроекта.
Как сообщил Щеголев, рабочая группа «Интернет + общество» при администрации президента России должна сформулировать основные подходы по регулированию больших пользовательских данных до конца 2016 года.
«Есть поручение и сроки по тому, что основные подходы должны быть сформулированы до конца года. А дальше в зависимости от того, насколько глубокими и проработанными будут эти предложения и какого масштаба будут предлагаться эти изменения, — мы определим сроки работы с законодателями уже в Думе нового созыва», — сказал он.
Щеголев не исключил, что регулирование больших персональных данных может быть закреплено либо путем поправок закона о защите персональных данных, либо за счет принятия отдельных актов, либо внесения изменений в другие законодательные акты. Это, в том числе, вынесено на обсуждение рабочей группы. Предполагается, что регулирование больших пользовательских данных будет распространяться не только на интернет-компании, но и на компании из других секторов экономики.
Регулирование не должно вредить развитию интернет-индустрии, считает глава РАЭК Сергей Плуготаренко. Данные и все, что связано с ними, — сбор, обработка и хранение, анализ bigdata, машинный интеллект и алгоритмы работы с массивами обезличенных данных — это основа будущей экономики, считает он.
«Все эти направления будут уже завтра драйверами новой экономики, и задача государства и бизнес-игроков — максимальное им благоприятствование и стимулирование развития при безусловном условии защиты личных данных пользователей», — заявил глава РАЭК.
Риски bigdata
Бесконтрольное использование и анализ больших пользовательских данных связаны с рисками для личности, организаций (общественных и коммерческих) и государства в целом, считает глава InfoWatch Наталья Касперская.
В качестве рисков для пользователей она назвала нарушение приватности, давление на пользователей, вымогательство, шантаж. Компании рискуют стать жертвами информационных атак, пострадать от переманивания, запугивания сотрудников, вывода из строя инфраструктуры (в том числе критической).
Риски для государства, по мнению Касперской, связаны с возможностью террористических атак, распространением запрещенных препаратов, организацией массовых беспорядков.
Щеголев, выступая на конференции, заявил, что только правовой защиты персональных данных пользователей уже недостаточно — нужно развивать механизмы на техническом уровне. «Нужны подходы и средства безопасности и для взаимодействия в сети интернет, и для набирающего обороты интернета вещей», — заявил помощник президента.
Касперская считает, что для защиты данных необходимо внедрение стандартного пользовательского соглашения и ограничение на вывод информации за рубеж.