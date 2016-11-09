Скандально известный французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на американского президента Барака Обаму, посвященную итогам президентских выборов в США, которые состоялись 8 ноября. Изображение обложки нового номера опубликовано на сайте издания.
На обложке журнала, поступившего в продажу 9 ноября, Обама нарисован убегающим от стреляющих в него полицейских. Картинку сопровождает надпись: «Обама. Новый гражданин, как другие».
Выборы в США состоялись накануне. По предварительным результатам, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над своей соперницей — представительницей Демократической партии Хиллари Клинтон, заручившись поддержкой 279 выборщиков (при необходимых 270).
Миллиардер, в победу которого не верили многие, уже выступил с первым обращением у соотечественникам, в котором призвал демократов и республиканцев объединиться, отметил, что будет стремиться к сотрудничеству с другими странами и обязался быть президентом «для всех американцев». Клинтон уже признала свое поражение и поздравила Трампа с победой.
Журнал Charlie Hebdo регулярно публикует карикатуры на актуальные события политики и общественной жизни. Издание неоднократно критиковали за рискованный выбор тем для карикатур, в том числе и в России. Так, в ноябре прошлого года журнал опубликовал две карикатуры на тему авиакатастрофы российского самолета А321 на Синайском полуострове в Египте, чем вызвал возмущение в Москве.