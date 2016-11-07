Дональду Трампу нельзя доверить контроль над ядерным чемоданчиком, считает Барак Обама. К такому выводу действующий президент США пришел из-за истории с Twitter аккаунтом кандидата-республиканца. По словам Обамы, у Трампа неподходящий темперамент.
Президент США воспользовался выступлением перед сторонниками Хиллари Клинтон, чтобы высмеять ее оппонента на предстоящих выборах президента. Обама заявил, что кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу нельзя доверять «ядерные коды». Агитационный предвыборный митинг в поддержку претендента на Овальный кабинет от демократов прошел в Орландо.
«Если кто-то не может справиться с аккаунтом в Twitter, ему нельзя доверять ядерный чемоданчик», – приводит слова Обамы Mashable.
Обама считает, что у республиканца чересчур взрывной темперамент: он слишком бурно реагирует на уколы американских сатириков и пишет критические заметки в Twitter в три часа ночи. Президент сослался на СМИ, которые ранее выдали историю об отстранении Трампа от управления его аккаунтом в социальной сети.
По данным американских изданий, сетевую активность кандидата от Республиканской партии ограничили его помощники. Миллиардер, по их мнению, чересчур резко высказывался в аккаунте в адрес своих оппонентов – причем не только Клинтон, но и своих коллег-республиканцев, выступивших против Трампа в период праймериз. Отмечалось, что такое поведение кандидата создавало множество проблем для его штаба. Микроблог Трампа в Twitter насчитывает более 13 миллионов подписчиков.
Тем временем ФБР по итогам новой проверки приняло решение не привлекать к ответственности кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в связи со скандалом вокруг ее электронной почты. Директор спецслужбы Джеймс Коми уведомил об этом ключевых членов Конгресса США в направленном им в воскресенье письме.
Принятое главой ведомства Джеймсом Коми всего за несколько дней до всеобщих выборов в США решение начать новое расследование дела Клинтон спровоцировало раскол в американских политических кругах. С критикой на главу спецслужбы обрушились демократы. Ряд прежних руководителей Министерства юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры и курирует деятельность ФБР, осудил действия Коми. В свою очередь республиканцы и некоторые видные американские политологи и юристы приветствовали шаг директора спецслужбы.