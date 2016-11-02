В интернете появилось видео с потасовкой, устроенной Никитой Джигурдой перед заседанием суда в Подмосковье, на котором должно быть рассмотрено заявление его супруги Марины Анисиной о расторжении брака.
Судя по ролику, артист несколько раз пытался наброситься на адвоката своей жены Сергея Жорина, однако его отталкивали какие-то другие люди, находившиеся на месте. Один раз Джигурду, назвавшего юриста подлецом и лжецом, даже оттащили за волосы.
По словам юриста, с которым пообщались журналисты РЕН ТВ, «Джигурда там хотел кого-то выпороть, но в итоге он упоролся сам». Адвокат добавил, что сидел в машине, когда на него напали. «Я с ним не дрался. Я его пальцем не тронул. Он сцепился с какими-то ребятами. Они протащили его немного по сугробу. В общем, для него это полезно. Он стал уравновешеннее. Видимо, он хотел шоу устроить», — предположил Жорин.
Корреспондент «Московского комсомольца» с места событий сообщает, что в ходе конфликта артисту разбили нос.
В среду, 2 ноября, в мировом судебном участке №100 Красногорского района начался бракоразводный процесс Джигурды и фигуристки Анисиной. В этот деньkp.ru опубликовала интервью с актером, в котором он рассказал, что в будущем собирается жениться на американке, работавшей со Стивом Джобсом. С ней Джигурда, по его признанию, познакомился в США на каббалистическом съезде.