Мультфильм «Маша и медведь» был назван наиболее опасным для детской психики в соответствии с рейтингом самых вредных анимационных фильмов, составленным российскими психологами.
Непослушание главной героини Маши, ее капризы, плохое поведение, по словам специалистов, могут неправильно отразиться на поведении детей – ребенку покажется, что такое поведение вполне нормально.
Американский «Монстр Хай» занял второе место в рейтинге. Психологи считают, что лексика персонажей мультфильма, которые разговаривают между собой на сленге, может испортить словарный запас малышей. Кроме того, главные герои мультфильма учатся в школе монстров, однако уроки не посещают, сообщает телеканал «360».
«Губка Боб квадратные штаны» занял третью строчку в списке специалистов. По мнению ученых, главный герой мультфильма слишком эгоистичен и постоянно критикует взрослых.
На четвертом месте оказался классический американский мультфильм «Том и Джерри». Специалисты считают, что главные персонажи, кот и мышонок, прививают непозволительное поведение детей по отношению к взрослым.
По данным AP, мультфильм «Маша и Медведь» популярен не только в России, но и в Италии, Великобритании, Германии, в Индонезии, а также на Востоке. Популярность девочки в мусульманских странах связывают с тем, что ее голова покрыта платком.
Показ «Маши и Медведя» начался в 2009 году. Он идет на телеканале «Культура» в программе «Спокойной ночи, малыши» и на канале «Карусель».