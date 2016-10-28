26 октября «Ведомости» объявили, что в 2017 году в издании сменится главный редактор. Татьяна Лысова, работавшая в «Ведомостях» с 1999-го, покинет газету в марте; в ближайшие полгода она будет искать себе замену. «Медуза» посчитала изменения в редакции хорошим поводом, чтобы рассказать, за что мы любим «Ведомости».
За занудство
Будем честны: вряд ли найдется хоть одно федеральное издание в России, которое пишет так же скучно, как «Ведомости».
Дело не только в том, что основная аудитория издания — менеджеры и владельцы бизнеса, которым не надо объяснять, что такое EBITDA и гудвил. Куда важнее, что каждый репортер «Ведомостей» пишет заметки в соответствии с жестким набором редакционных правил, которые задают высочайшие стандарты журналистики: экспериментировать с формой не получится, зато с этической и фактической точки зрения все будет безупречно. Неслучайно «Догма», как называют эти правила, стала учебником для столичных и региональных журналистов в России — на протяжении нулевых ее передавали из рук в руки как святое писание.
Простой пример: многие российские издания просто ссылаются на некий «источник», «Ведомости» же обязаны сообщить о нем максимум подробностей: «источник, близкий к…», «источник в…» или «федеральный чиновник». Если источников в тексте три или четыре, все они будут подробно представлены; заметку из-за этого читать тяжеловато, однако читатель, по мнению «Ведомостей» (и трудно с ними не согласиться), должен знать, откуда в материале те или иные факты.
Известны случаи, когда «Ведомости» не публиковали эксклюзив, поскольку не смогли получить подтверждение информации как минимум из двух источников. Именно поэтому «Ведомости» — последнее издание в России, которое можно обвинить в погоне за трафиком. Благодаря «Догме» и жесткому следованию внутренним стандартам «Ведомости» уже много лет остаются самым авторитетным изданием в стране: нет сомнений, что их информация даже по самым горячим вопросам подвергается многостороннему фактчеку.
Первое правило «Догмы»: «Журналист должен относиться ко всем событиям, компаниям и людям с одинаковым скептицизмом».
За раздел «Мнения»
Во многих изданиях можно встретить ритуальную фразу: «Мнение автора может не совпадать с мнением редакции» — но в «Ведомостях» она работает по-настоящему. Отдел «Мнений» в газете устроен по образцу западных СМИ: главный редактор не вмешивается в то, что публикуется на этой странице.
Так появилась «редакция в редакции», которая много лет публикует важнейшую экономическую и политическую публицистику в стране. Авторы «Мнений» в «Ведомостях» — российские политологи, социологи, юристы, экономисты, чье мнение, как правило, действительно заслуживает внимания. В каком-то смысле отдел «Мнений» в «Ведомостях» — важнейший русский think tank.
За принципиальность
За 16 с лишним лет существования «Ведомостей» не было ни одного сколько-нибудь серьезного скандала, связанного с нарушениями журналистской этики. Во всех спорах с крупными компаниями, а их было немало, «Ведомости» отстаивали право на свободное распространение значимой информации — и не удаляли материалы, даже если им грозили судом.
Сейчас идет судебное разбирательство «Ведомостей» с главой «Роснефти» Игорем Сечиным: ему не понравилась публикация о том, что у топ-менеджера и бывшего вице-премьера строится дом в Барвихе. Но и раньше газета неоднократно сталкивалась с тем, что крупным компаниям — они же часто одновременно и рекламодатели издания — не нравится, как о них пишут. Несмотря на это, стена между редакцией и рекламным отделом в «Ведомостях» всегда оставалась прочной: никто не давил на редакцию, чтобы она не писала в негативном ключе о том или ином предприятии. Когда группа ВТБ отказаласьот всей рекламы в «Ведомостях» в знак протеста против статьи, издание не перестало публиковать о ВТБ те материалы, которые считало нужными.
За стойкость
За последние 20 лет в России открылись и закрылись десятки изданий об экономике. Наверняка кто-нибудь помнит газету «Бизнес», впоследствии превратившуюся в газету Business& FM; многие экономические новости освещались в газете «Газета». Никто из них не выдержал конкуренции — прежде всего, с «Ведомостями».
Другие соперники «Ведомостей» на российском рынке выжили — но вынуждены были измениться. В крупнейших деловых и политических изданиях страны не просто менялись редакции — менялся редакционный курс: в одних появилась «двойная сплошная», в других решили меньше писать о политике. «Ведомости» все эти годы не изменяли себе. И даже закон об ограничении доли иностранцев в капитале СМИ не отразился на издании. Да, оно больше не издается совместно с The Financial Times и Wall Street Journal. Но «Догма» по-прежнему работает, и отступать от нее нельзя.
Предупреждение о возможном конфликте интересов: заместитель главного редактора «Медузы» Александр Поливанов в 2014 году работал заместителем шеф-редактора сайта «Ведомостей».