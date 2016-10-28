Лица, обращающиеся с исками в суд на те или иные публикации в СМИ, возможно, обяжут перед этим проходить досудебную процедуру урегулирования спора.
Появление такой нормы в законодательстве не исключила начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина, выступая на семинаре в Екатеринбурге.
По ее словам, количество обращений в суды лиц, недовольных публикациями в СМИ, в последнее время быстро растет, но при этом далеко не все истцы пытались воспользоваться нормой статьи 43 закона о СМИ «Право на опровержение». Она гласит: «Гражданин или организация вправе потребовать от редакции опровержения не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном средстве массовой информации. Такое право имеют также законные представители гражданина, если сам гражданин не имеет возможности потребовать опровержения. Если редакция средства массовой информации не располагает доказательствами того, что распространенные им сведения соответствуют действительности, она обязана опровергнуть их в том же средстве массовой информации».
Исполнение этой нормы могло бы избавить суды от вала заявлений, считают в РКН. Поэтому в законе может появиться требование, согласно которому перед подачей иска в суд лицо должно потребовать от редакции опровержения в досудебном порядке.