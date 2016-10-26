Следствие направило в суд дело журналиста РБК Александра Соколова, которому предъявлены обвинения в организации деятельности экстремистского сообщества. Сам он не признает свой вины и считает, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью
Следствие направило в суд дело журналиста РБК Александра Соколова. Об этом РБК рассказал его адвокат Дмитрий Динзе. Но пока стороне защите не известно, в какой суд поступят материалы дела, отметил защитник.
Соколов, а также редактор журнала «Дуэль» Мухин и их единомышленник Валерий Парфенов были задержаны в июле 2015 года. Позднее под стражей оказался и их знакомый Кирилл Барабаш.
Идея референдума
Всем им было предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистского сообщества, запрещенного в России (ст. 282.2 Уголовного кодекса). По версии следствия, Соколов и остальные фигуранты дела входили в организацию «Армия воли народа» (АВН), деятельность которой в 2010 году запретил Мосгорсуд.
Но обвиняемые не согласились с этим решением суда, следует из версии следствия, — они изменили название организации на Инициативную группу за проведение референдума «за ответственную власть» (ИГРП ЗОВ) и продолжили обеспечивать ее деятельность.
В частности, Соколову ставится в вину то, что он зарегистрировал сайт организации.
Новое сообщество, как и запрещенная организация, выступало за проведение референдума и принятие закона, который бы позволил гражданам страны оценивать работу властей — президента, депутатов, сенаторов — после истечения их полномочий.
Пострадал как журналист
Сам Соколов не признавал вину и в суде неоднократно заявлял, что проведение референдума нельзя считать незаконными действиями. Также он связывал свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью: незадолго до своего ареста он провел несколько резонансных антикоррупционных расследований, в том числе о расследовании строительства космодрома Восточный.
3 ноября 2015 года правозащитный центр «Мемориал» признал Соколова и арестованных вместе с ним Мухина и Парфенова политзаключенными, потребовав прекратить их уголовное преследование. Уполномоченные по правам человека Татьяна Москалькова в июне этого года направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверки правомерности и законности принятых решений по делу Соколова.
1 августа «Репортеры без границ» призвали российские власти немедленно отпустить журналиста-расследователя на свободу.
На заседании во вторник Мосгорсуд продлил срок содержания Соколова и Парфенова под стражей до 11 ноября, Мухина — до этой же даты под домашним арестом.