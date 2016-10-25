Апатия в обществе и экономике — следствие, в числе прочего, еще и информационного ожирения. Пассивное потребление новостей ведет к утрате критического мышления, оглуплению нации — и становится серьезным тормозом экономического роста.
ВЛАДИМИР РУВИНСКИЙ
Современному обществу, в том числе российскому, можно ставить новый диагноз: информационное ожирение. Как и в случае с ожирением обычным, человек толстеет потому, что потребляет больше, чем тратит. Если речь о привычном ожирении — или мало двигается, или слишком много ест. Особенно важно при этом качество съеденного — люди, как известно, быстрее поправляются на фастфуде, на дешевых продуктах с «пустыми калориями», содержащих много легкоусвояемых углеводов, жиров, соли.
СМИ из общественных изданий, влияющих на происходящее, превратились в фастфуд. На первое место вышло не качество контента, а «кликабельность» и в буквальном, и в переносном смысле слова — как потакание вкусам невзыскательного потребителя. Оригинальный репортаж или расследование о коррупции конкурируют с «котиками», которые соберут аудиторию больше, а значит, принесут больше рекламных доходов.
Потребляя все это в одной куче, человек интеллектуально толстеет и постепенно теряет способность к самостоятельному анализу.
Последствия информационного ожирения неприятны.
Во-первых, если источников информации слишком много и они противоречивы, то, как показали многие эксперименты, мозг отказывается анализировать поступающие объемы данных. На каком-то этапе человек впадает в ступор. Фейковые новости уже сложно отделить от достоверных, снижаются критичность мышления, внимание.
Во-вторых, даже если каналов информации мало, это не спасает. По данным «Левада-центра», 51% граждан довольствуются сведениями из одного источника. Для 85% из них это телевидение. Но скоростная подача новостей, гвалт, брань и крики на ТВ приводят к тому, что, как выяснили еще в 2009 году исследователи Университета штата Южная Каролина, моральные ориентиры смещаются. Людям просто не хватает времени на то, чтобы выработать эмоциональную реакцию (на это мозгу требуется хотя бы шесть-восемь секунд). В результате сострадание, скажем, жертвам катастроф и терактов просто не успевает возникнуть. А без него телезритель превращается в тупое жвачное животное, мелькание кадров не складывается в социальную проблему, ни этическая, ни рациональная оценка происходящего не формируется.
В-третьих, такого человека проще в чем-либо убедить — ведь своего отношения к проблеме у него нет. На телеэкране Россия то дружит с Турцией, то враждует, то опять дружит, и мнение потребителя колеблется вместе с информационным лейтмотивом.
Роднит такую информацию с фастфудом и манера подачи. В документальном фильме 2004 года «Двойная порция» главный герой поставил социальный эксперимент. Он не просто целый месяц питался только в «Макдоналдсе», но и не отказывался от добавки. Только он заказывал гамбургер, как ему предлагали порцию Supersize. И он соглашался. В результате герой растолстел настолько, что пришлось лечиться.
Нечто похожее происходит с ТВ. Информационная повестка концентрируется на внешнеполитических темах — как правило, крайне далеких от того, в чем средний телезритель хоть что-то понимает. Украина, Сирия, Турция, Америка — причем зачастую в интерпретации «экспертов», которые порой и на карте эти страны отыщут с трудом, а внутренние проблемы уходят на второй план и как бы перестают существовать. «Пипл хавает», хотя в отличие от героя фильма и не заказывал.
В итоге потребление даже важных для общества новостей не ведет к решению поднятых проблем. Ведь для чего люди придумали СМИ? Чтобы в итоге менять жизнь к лучшему. Но информацию нужно сперва осмыслить, а потом принимать решения: за кого и зачем, например, голосовать? У россиян же информация, похоже, даже не переваривается, не превращается в знания, исчезают критическое мышление и аналитические способности. Все это ведет к плагиату в школах и университетах; дальнейшему «тупому зависанию» в ТВ и соцсетях; распространению конспирологических теорий, росту мракобесия, наконец.
В итоге имеем схлопывание личного пространства, а значит, и частной инициативы, неспособность к предпринимательству и инновациям. Неудивительно, что даже Минэкономики в долгосрочных прогнозах не решается рассматривать сценарий, который был бы сильно лучше стагнации.