Руководитель партии «Яблоко» в Торопецком районе Тверской области Владимир Егоров стал фигурантом уголовного дела по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Политический активист — создатель и администратор крупного (по районным меркам) сообщества «ВКонтакте» «Граждане Торопца» резко высказался в отношении Владимира Путина.
Честно говоря, неизвестно, что побудило мужчину рано утром 5 августа на создание достаточно агрессивного текста, написанного на фоне речи премьер-министра Д.А, Медведева на форуме в Клязьме, где тот сказал ставшую крылатой фразу «если у учителей не хватает денег — идите в бизнес».
Пост определили, а 20 октября в квартире Егорова появились силовики и следственные органы — провели обыск, установили, что именно с домашнего компьютера Егорова был составлен и отправлен данный пост, после чего опечатали и конфисковали компьютер. Когда уходили, Егорова предупредили: никуда не уезжайте, сотрудничайте со следствием — будете осуждены точно, но хотя бы помягче.
Сам Владимир свой проступок понимает: «Скрываться не намерен. Ведётся следствие. Согласен, что мой пост был слишком резок на выражения. Я допустил нелестные высказывания в адрес Президента».
Егоров в этом году баллотировался от партии «Яблоко» в депутаты Законодательного Собрания Тверской области. Для торопецкой власти, как он сам заявляет, он «человек неудобный». «Я вёл расследования о деятельности местной власти, об их преступлениях. У меня в группе «Граждане Торопца» всё опубликовано, все документы, какие отписки мне давались. Я сам обращался в прокуратуру. Город совершенно уничтожили. У нас нет ничего – ни больниц, морга нет. Огромный старинный город. Раньше все было, а теперь ничего нет. Всё посокращали. Виноваты в этом местные власти. Они самоустранились от этого, занимаясь только внешним видом, чтобы красиво было. Вот начальники тверские приезжают – все хорошо. А что воды нет – плевать. У нас Тверская область – это ужас, что в деревнях творится! Без воды, без колодцев, старые бабушки. Никто ничего не делает. Только показуха: центральный въезд в город красят, мажут, приезжают. Губернатор сказал – отличный город. А что теперь? Больница отличная! Посадили четыре терапевта. Откуда-то взяли, посадили. Его провели, он посмотрел – отлично. Когда мне сказали, что после выборов меня закроют, я поверил: я знаю этих людей, что они из себя представляют. А почему бы нет? У нас такие законы, что легко очень. Группа «ВКонтакте» еще работает, она не закрыта, суда не было. У меня там все документы выложены, что прокуратура мне отвечала, ЦИК. Единственное что я незаконное допустил – это выражение, которое они признали экстремистским. Сейчас выборы прошли, партии нет, мы проиграли. Теперь нас будут «закрывать» — говорит Егоров коллегам из «Радио Свобода».
Владимиру Егорову за резкие высказывания грозит до 5 лет лишения свободы.